ВС Армении открыли огонь в направлении Кельбаджара

Минобороны Армении распространило заявление об обстреле азербайджанских вооруженных сил на армяно-азербайджанской границе в направлении Кельбаджарского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана

"Факт обстрела наших позиций со стороны Вооруженных сил Армении нашел свое подтверждение. В результате огня нет погибших или раненых среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана.

Этот факт еще раз доказывает, что армянская сторона в преддверии выборов намеренно продолжает политику обострения ситуации в направлении государственной границы двух стран и проведения военных провокаций. Вся ответственность за случившееся лежит на армянской стороне", - говорится в заявлении.