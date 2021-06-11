Азербайджан и Турция подпишут важный договор

Турция и Азербайджан подпишут важный договор.

Об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Это будет всеобъемлющий договор между Турцией и Азербайджаном", - отметил Президент Турции.