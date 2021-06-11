Турция поднимет вопрос о непредоставлении Арменией карт минных полей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов после пятничного намаза.

"Мы обратимся ко всем сторонам, в особенности к тем, кто имеет отношение к теме мин и неразорвавшихся боеприпасов. Призовем к скорейшей поддержке процесса разминирования", - сказал Эрдоган.