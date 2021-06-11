Михаил Гусман выразил соболезнования Патриарху Кириллу в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман выразил соболезнования Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра.

Как передает Day.Az, в соболезновании говорится:

"Ваше Святейшество!

Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра!

Для меня было великой честью быть с ним знакомым лично и проводить в дружеском общении многие часы. Его мысли и суждения всегда были наполнены верой и мудростью. Он отличался тонким пониманием человеческой души и огромным уважением к представителям разных вероисповеданий. Каждое общение с ним одухотворяло и давало мощный благодатный заряд.

Он многие годы служил на благо Русской православной церкви, людей и Отечества. Его личный вклад в укрепление дружбы между народами России и Азербайджана, духовно-нравственных основ нашего общества, в возрождение и развитие епархиальной жизни на территории Азербайджанской Республики значителен.

Память о миротворце, просветителе, замечательном и искреннем человеке будет жить вечно в наших сердцах!"