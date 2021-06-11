Джейхун Байрамов проинформировал посла Сомали об армянском вандализме

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 11 июня принял аккредитованного в стране посла-нерезидента Сомали Джаму Абдуллахи Мохаммеда.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД, министр Джейхун Байрамов с удовлетворением рассказал о существующих дружественных отношениях и сотрудничестве с Сомали, подчеркнув, что это сотрудничество также успешно продолжается на международных площадках. С удовлетворением была отмечена поддержка Сомали основанной на международном праве позиции Азербайджана.

Министр подробно проинформировал противоположную сторону о последних событиях в регионе, ситуации на наших освобожденных территориях, а также о масштабных разрушениях, причиненных Арменией на этих землях, осуществляемой там работе по восстановлению и реконструкции, минных угрозах.

Ссылаясь на тесные исторические и культурные связи между двумя странами, посол Джама Абдуллахи Мохаммеди отметил, что его страна всегда поддерживала справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве. Посол поздравил азербайджанский народ и государство с великой победой.

Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, осуществлению взаимных визитов.