https://news.day.az/politics/1351743.html Минобороны Азербайджана заявило о втором за сутки обстреле своих позиций армянскими ВС
Минобороны Азербайджана заявило о втором за сутки обстреле своих позиций армянскими ВС
11 июня с 17.00 до 17.30 с позиций вооруженных сил Армении на территории Варденисского района был произведен обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении поселка Ашагы Айрым Кельбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.
Убитых и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.
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