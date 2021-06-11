Минобороны Азербайджана заявило о втором за сутки обстреле своих позиций армянскими ВС

11 июня с 17.00 до 17.30 с позиций вооруженных сил Армении на территории Варденисского района был произведен обстрел позиций азербайджанской армии, расположенных в направлении поселка Ашагы Айрым Кельбаджарского района.

Об этом Day.Az сообщили в Минобороны.

Убитых и раненых среди азербайджанских военнослужащих нет.