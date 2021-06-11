https://news.day.az/politics/1351747.html Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении – МИД
Азербайджан приветствует решение ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении – МИД
Правительство Азербайджана приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонить требование о немедленном освобождении 11 граждан Армении, содержащихся в настоящее время в Азербайджане.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ в связи с решением ЕСПЧ отклонить требование о немедленном освобождении содержащихся в Азербайджане11 граждан Армении.
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