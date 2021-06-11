Российских комментаторов не пустили в Азербайджан

Российских футбольных комментаторов Михаила Моссаковского и Константина Генича не пустили в Азербайджан из-за незаконного посещения Нагорного Карабаха без согласования с властями Азербайджана.

Как передает Day.Az, Моссаковский прокомментировал отказ в выдаче аккредитации для работы на Евро-2020 в своем Telegram-канале:

"На границе увидели в паспорте армянский штамп. Попросили подождать. Потом отвели к выходу на рейс в Москву", - написал Моссаковский.

Что касается Генича, то он в 2009 году посещал Карабах, что является нарушением закона.

"Мне на почту пришло письмо от УЕФА, где черным по белому написано: вы не прошли проверку, вам не рекомендовано получить аккредитацию на Евро-2020. В аккредитации вам отказано", - отметил журналист.

Напомним, что ранее в выдаче аккредитации было отказано журналисту "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну, который числится в "черном списке" МИД Азербайджана. На протяжении многих лет он неоднократно бывал на оккупированных землях Азербайджана и во время этих визитов не получал разрешения от соответствующих структур Азербайджана. Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к ее территориальной целостности.