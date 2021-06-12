Армянке Канделаки: лучше бы ты останавливала своих, когда они убивали азербайджанских женщин и детей

11 июня стало известно, что на Евро-2020 в Баку не смогут поехать еще два российских футбольных комментатора телеканала "Матч ТВ" - Константин Генич и Михаил Моссаковский. Причина отказа в аккредитации та же что и в предыдущем случае, когда эта же участь постигла другого сотрудника телеканала Нобеля Арустамяна. Все три комментатора проявили неуважение к территориальной целостности нашей страны, за что и понесли наказание.

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки отреагировала на решение страны-хозяйки турнира. Примечательно, что этническая армянка Канделаки пытается прикинуться честной и справедливой. Вроде бы в своем заявлении она признает, что комментаторов справедливо не пустили из-за их незаконного посещения Карабаха. При этом она давит на жалость, заявляя что "политический принцип не должен быть выше спортивных, объединяющих людей, принципов".

Госпожа Канделаки, лучше бы вы так рассуждали про гуманизм тогда, когда ваши соотечественники убивали азербайджанских женщин и детей в Карабахе.