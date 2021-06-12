Никол и Алиса: размер имеет значение?

В книге -сказке английского писателя Льюиса Кэролла "Алиса в стране чудес" есть прекрасная фраза от главной героини: "Я видала такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха - толковый словарь". А ведь это Алиса еще исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна не слышала. Надеюсь, что очевидная для всех ирония дойдет и до армянской стороны и мне не придется доказывать, что "во времена Шекспира не было сигарет "Друг"".

В общем, удивил Воваевич, хотя казалось бы уже давно привыкнуть к его помету фантазии. Что он отчебучил на сей раз? Самую малость- он заявил, что жители Армении живут в раю, а Сингапур завидует этой стране. По его словам, мысль, что Армения живет в раю, часто приходит в голову при путешествиях по стране. Хорошо, что в голову. Плохо, что Никол Воваевич не закусывает. А дома, как говорила героиня кинофильма "Ширли-мырли", нужно держать и холодные закуски.

В противном случае, даже твои политические оппоненты будут кричать с каждого насеста, что пришла пора избавить страну от алкоголика. Который, явно ввиду своей необразованности, назвал Армению "землей обетованной" и "Эдемским садом". О том, что существует государство Израиль, ему никто еще не доложил, похоже. Как и про то, что слово Эдем израильтяне сближали со словом е'den - "наслаждение". Пашинян гнет свое, хотя среди самых различных научных предположений о месте расположения библейского Эдема, нет ни одной, в которой бы говорилось о территории современной Армении, немалую часть которой составляют исторически азербайджанские земли.

Но Никола понесло и он вспомнил о своей встрече с премьер-министром Сингапура в 2019 году, когда тот назвал Армению большой страной и заявил, что у нее другие проблемы. Политик поделился, что это его потрясло, потому что обычно Сингапур приводится в пример, как одна из самых благополучных стран с самым большим ВВП на душу населения.

"А он говорит, что мы живем в большой стране и не врет, потому что площадь его страны 720 кв. км, что составляет 58% от площади озера Севан и мы по сей день не смогли сделать наш рай раем", - сказал Пашинян. Надеюсь, что эти его речи переведут зарубежные СМИ и доведут до сведения руководства Сингапура. В таком случае, уверен, там сильно удивятся тем, какое "чудо" является премьер-министром РА.

Мало того, что Пашинян называет.Севаном озеро Гекча, так он еще и взялся заочно конкурировать с профессиональными юмористами. Нет, я допускаю, что гражданская жена Воваевича, мадам Акопян, как-то призналась ему, что размер все же имеет значение, но подозреваю, что речь тогда шла вовсе не о размерах государства. В любом случае, забавно слушать, как премьер самого маленького по территории и численности населения государства Южного Кавказа нашел такой специфический повод для гордости.

И тут как-то даже неудобно напоминать о том, что Сингапур стал наиболее устойчивой страной во время пандемии коронавируса. Власти этой страны оказались способны обеспечить для населения такое же качество жизни, как и до эпидемии. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg, который с ноября 2020 года ежемесячно обновляют.

Кроме того, Сингапур из года в год занимает топовые позиции в международных бизнес рейтингах по следующим номинациям: легкость ведения бизнеса, лучший инвестиционный потенциал, конкурентоспособность экономики и гибкость рынка труда, отсутствие коррупции и развитие высоких технологий. И вот премьер-министр такой успешной страны, по словам Пашиняна, завидует Армении, которая является государством-изгоем, не вовлеченным ни в один крупный региональный проект.

Сингапур, уверяет армян Пашинян, завидует государству с постоянно сокращающимся населением, с растущим числом живущих за чертой бедности. Да, той самой Армении, где террор стал привычным методом решения внутриполитической борьбы. Той Армении, которая снова "беременна" то ли новой революцией, то ли контрреволюцией, то ли просто гражданской войной.

Да, все мы помним про обещания Пашиняна решить демографические проблемы РА путем личного участия в деле. Помним мы и про его клятвы довести армянскую армию до уровня входящей в "двадцатку" сильнейших в мире. В общем, много разных галлюцинаций , выдаваемых за способные реализоваться проекты, все слышали от Воваевича. Но чтобы такое?! Тут уже не только чепуха звучит, по сравнению с которой все прежнее - толковый словарь. Тут уже явное признание того, что медицина бессильна.

Акпер Гасанов