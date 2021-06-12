Армянское лобби России открывает свой филиал в Украине?

Общеизвестно, что многие российские СМИ таковыми в принципе и не являются, потому что армянский спрут дал метастазы по всему российскому информационному пространству. Речь идет о частичной утрате Россией информационного суверенитета.

Сейчас эта опасная тенденция с подачи армянского лобби перекидывается в Украину. Еще пару лет, и в Украине появятся свои симоньяны, габреляновы, кургиняны, бабаяны, багдасаровы, мирзаяны и прочие. Точнее, уже появились, и не без участия той же Симоньян.

Откройте для примера сайт агентства Украина.ру - это ресурс РИА Новости в Украине. На этом ресурсе работали профессионалы еще до прихода Симоньян, которые смогли вывести данное агентство на качественный уровень, нарастить аудиторию. А теперь вот эта аудитория должна научиться мыслить по-армянски. Усилиями Симоньян, которая, как известно, возглавляет РИА Новости, украинская редакция РИА тоже арменизируется. На сайте Украина.ру от армянских фамилий начинает рябить в глазах. Симоньян существенно укомплектовала штат Украина.ру армянскими кадрами. Армянские пропагандисты теперь взялись за умы украинцев, которые должны научиться мыслить по-армянски так же, как это уже произошло с россиянами.

Например, на украинский информационный рынок, по совместительству с российским, переехал клоун Геворг Мирзаян. В частности, в своей последней статье на этом сайте "Зачем Путин стал "плохим полицейским" в украинском вопросе?" "умник" Мирзаян начинает с сакраментальной фразы: "Слушайте меня, бандерлоги!". Как вам, украинцы, выглядеть бандерлогами в глазах симоньяновсеих троллей?

В числе постоянных авторов этого издания часто публикуется и Константин Кеворкян.

А уж как часто это издание цитирует симоньяновского друга и соратника Романа Бабаяна! Бабаян сейчас едва не самый цитируемый на этом сайте.

Симоньян пристроила сюда еще одного своего протеже - Петра Акопова. Ранее по ее же рекомендации Акопов был успешно трудоустроен в деловую газету Взгляд.ру.

В этой же компании Армен Гаспарян, Александр Искандарян и другие. То есть, украинцы должны принять за основу и привыкнуть к армянским авторам так же, как и россияне.

Армяне всегда идут по традиционной схеме - СМИ, силовой блок у них в особом приоритете. Достаточно напомнить, что МВД Украины возглавляет бандитствующий министр-олигарх, ярый армянский националист Арсен Аваков. По его же каналам финансируются некоторые украинские СМИ.

Армянское лобби России распространяет влияние в Украине, чтобы еще больше укрепить свои позиции в России. Не случайно ведь Симоньян с Бабаяном катались в Донбасс, где эта лицемерная журналистка театрально призывала Донбасс вернуться к матушке-России.

Дело в том, что армянское лобби сейчас вступило в отчаянную войну за свои интересы в России. Недавняя пауза после карабахских событий вновь сменилась повсеместными информационными провокациями со стороны армянских кругов в СМИ. Армянским пропагандистам недавно удалось запустить несколько провокаций, в результате которых проявилось напряжение в адрес россиян со стороны обществ ряда бывших постсоветских республик - в Грузии, Украине, Азербайджане.

Габрелянов к 2014 году уже помог спровоцировать майдан в Украине, создав провокационную газету "Жизнь", которая подогревала раздражение в адрес России. А вот с какой целью Симоньян насаждает своих армян в украинское информационное пространство, скоро поймем, узнав о новых информационных провокациях.