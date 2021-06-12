Террорист Мелконян боролся не столько за Армению, сколько против СССР - ВИДЕО
12 июня в РФ отмечается государственный праздник - День России.
В столь значительный для России день в Москве должен пройти вечер памяти так называемого "национального героя" Армении, а по сути - международного террориста Монте Мелконяна, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.
В начале 80-х годов он принял активное участие в возрождении в Ливане террористической организации АСАЛА (секретной армии освобождения Армении).
Мелконян стал одним из главных идеологов этой организации.
Все провозглашенные цели Мелконян призывал достичь, естественно, не политическим путем, а с помощью террора, сеющего кровь и гибель людей.
АСАЛА была включена в список террористических организаций Госдепартаментом США.
Немало жертв на совести Мелконяна и в Карабахе, куда он приехал воевать в начале 90-х годов. Здесь же и закончил свой бесславный жизненный путь 12 июня 1993 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре