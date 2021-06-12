Террорист Мелконян боролся не столько за Армению, сколько против СССР

12 июня в РФ отмечается государственный праздник - День России.

В столь значительный для России день в Москве должен пройти вечер памяти так называемого "национального героя" Армении, а по сути - международного террориста Монте Мелконяна, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

В начале 80-х годов он принял активное участие в возрождении в Ливане террористической организации АСАЛА (секретной армии освобождения Армении).

Мелконян стал одним из главных идеологов этой организации.

Все провозглашенные цели Мелконян призывал достичь, естественно, не политическим путем, а с помощью террора, сеющего кровь и гибель людей.

АСАЛА была включена в список террористических организаций Госдепартаментом США.

Немало жертв на совести Мелконяна и в Карабахе, куда он приехал воевать в начале 90-х годов. Здесь же и закончил свой бесславный жизненный путь 12 июня 1993 года.