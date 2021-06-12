Азербайджан, Россия и Армения подходят к окончательному решению проблемы на границе

"Власти Армении активно сотрудничают с Россией для решения приграничной проблемы с Азербайджаном".

Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с избирателями, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"О ситуации безопасности на участке Сотк: мы активно сотрудничаем с нашими российскими коллегами, они очень активно вовлечены, мы шаг за шагом, по сути, идем к окончательному решению проблемы", - заявил он.