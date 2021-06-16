Реджеп Тайип Эрдоган выступит на заседании Милли Меджлиса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня примет участие в заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Как передает Day.Az, турецкий лидер выступит на заседании.

Отметим, Эрдоган находится с официальным визитом в Азербайджане с 15 июня. Вчера вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он посетил Шушу.