https://news.day.az/politics/1352895.html Реджеп Тайип Эрдоган выступит на заседании Милли Меджлиса
Реджеп Тайип Эрдоган выступит на заседании Милли Меджлиса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня примет участие в заседании Милли Меджлиса Азербайджана.
Как передает Day.Az, турецкий лидер выступит на заседании.
Отметим, Эрдоган находится с официальным визитом в Азербайджане с 15 июня. Вчера вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он посетил Шушу.
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