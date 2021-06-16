Подписание Шушинской декларации является историческим событием

Подписание Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией является значимым историческим событием в связях между двумя странами.

Об этом сказал Trend в среду политолог, руководитель клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что, кроме того, это историческое событие в жизни региона.

"Отношения вышли на самый высокий уровень, уровень стратегического союзничества. Речь идет о всеобъемлющей политической, военно-технической и экономической интеграции между двумя странами, создании общего политического, экономического, военно-политического пространства между Азербайджаном и Турцией", - сказал Велизаде.

Он подчеркнул, что положения декларации абсолютно соответствуют идее, выдвинутой общенациональным лидером Гейдаром Алиевым - "одна нация - два государства".

По словам Велизаде, сейчас в связи с конкретным содержанием этого документа предстоит огромная работа на уровне министерств, ведомств, отдельных организаций.

Политолог отметил, что широкие горизонты сотрудничества открываются в деле восстановления освобожденных территорий: "Думаю, что в ближайшие месяцы, годы мы увидим, как будут восстанавливаться наши районы, города, сёла. Все это символы двустороннего сотрудничества, символы нового этапа отношений между Турцией и Азербайджаном, которые, естественно, сулят и региону, и народам двух стран долгосрочный мир и процветание".