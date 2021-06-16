Журналисты отправились в Физулинский район

Организована поездка журналистов в Физулинский район с участием представителей ряда государственных структур, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках поездки журналисты ознакомятся с водохранилищем Ашагы Конделенчай, новой подстанцией "Физули", ходом работ, которые ведутся на строящемся на "Дороге победы" мосту, а также со строительством Международного аэропорта в Физули.

Отметим, что в поездке журналистов сопровождают представители Агентства по развитию медиа, AZAL, Госагентства автомобильных дорог, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".