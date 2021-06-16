Глобальные игроки будут считаться с новыми условиями в регионе

"Шушинская декларация о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой" является своего рода итогом новой геополитической реальности в регионе.

Об этом сказал Trend директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что данный документ можно по праву назвать одним из основополагающих в двусторонних отношениях.

"Шушинская декларация закрепляет на бумаге, фиксирует и документирует фактическое положение дел в азербайджано-турецких отношениях", - сказал Гаджиев.

По его словам, этот документ является своего рода итогом новой геополитической реальности в регионе.

"Другие страны региона и глобальные игроки теперь уже будут считаться с новыми условиями в регионе.

Примечательно, что декларация была подписана на следующий день после встречи Эрдогана с президентами США и Франции на полях саммита НАТО. А также то, что президент Турции в ходе своего выступления по итогам подписания упоминал о поддержке Путина", - сказан он.

Гаджиев добавил, что таким образом, можно считать, что при нормальном развитии ситуации возобновление транспортного сообщения в регионе уже не за горами.