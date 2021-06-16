Комментировать визиты глав соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении

"Комментировать визиты руководителей соседних стран не входит в компетенцию МИД Армении".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала руководитель управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Что касается их заявления, то, учитывая, что в настоящее время в МИД Армении нет руководства, мы хотели бы довести до сведения тех, кто остался в этой структуре, и тех, кто подготовил это заявление, что страна не может оккупировать свои территории, а только освободить их от оккупации. В результате 44-дневной Отечественной войны Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил территориальную целостность.

Рекомендуем МИД Армении внимательно ознакомиться с совместными заявлениями, подписанными лидерами трех стран, в том числе и их страной, предпринять шаги, направленные на выполнение этих заявлений. Армения должна действовать, осознавая реальную ситуацию, а не питаясь иллюзиями. Подписанная Президентами Азербайджана и Турции в Шуше совместная Декларация направлена на поощрение мира и безопасности, новых возможностей сотрудничества", - отметила представитель МИД.