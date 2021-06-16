Армения должна извлечь уроки из своих ошибок

"Мы хотим, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что установление мира и стабильности на Южном Кавказе пойдет на пользу Армении, армянскому народу.

"Армения изолировала себя. Ее отношения с соседями были нехорошими из-за собственных ошибок. Надеемся, Армения извлечет из них уроки", - сказал Чавушоглу.