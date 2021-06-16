https://news.day.az/politics/1352981.html Армения должна извлечь уроки из своих ошибок - Чавушоглу
Армения должна извлечь уроки из своих ошибок - Чавушоглу
"Мы хотим, чтобы Южный Кавказ стал регионом мира".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Он отметил, что установление мира и стабильности на Южном Кавказе пойдет на пользу Армении, армянскому народу.
"Армения изолировала себя. Ее отношения с соседями были нехорошими из-за собственных ошибок. Надеемся, Армения извлечет из них уроки", - сказал Чавушоглу.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре