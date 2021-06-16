"Азербайджанские земли находились под оккупацией 30 лет. Героическая Азербайджанская Армия за 44 дня освободила свои земли от оккупации".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге в связи с дипломатическим форумом в Анталии.

Он отметил, что Азербайджан долгие годы проявлял терпение для дипломатического урегулирования конфликта: "Но, к сожалению, инициативы в этом направлении оказались недостаточными. Конфликт оставался замороженным. Конечно, терпению Азербайджана есть предел".

Глава МИД Турции отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и каждый должен уважать территориальную целостность Азербайджана.