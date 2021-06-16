Шушинская декларация еще больше укрепляет отношения Азербайджана и Турции

Шушинская декларация о союзнических отношениях еще больше укрепляет связи между Азербайджаном и Турцией, сказала Trend американский журналист и аналитик Ирина Цукерман, передает Day.Az.

По ее словам, это важное событие, которое углубит стратегические отношения Азербайджана и Турции.

По словам Цукерман, само название декларации - Шушинская - является одновременно и символическим, и значимым, и важным для понимания смысла этого шага.

"Шуша - один из крупнейших освобожденных от оккупации городов Карабаха - известна как жемчужина азербайджанской культуры, особенно музыкальной. Ее освобождение стало поворотным моментом во второй Карабахской войне и полностью деморализовало армянскую армию", - сказала аналитик.

Она отметила, что в то же время освобождение Шуши воодушевило Вооруженные силы Азербайджана и сыграло важную роль в последовавших за этим стремительных боевых победах.

Поэтому Шуша важна для будущего Азербайджана, его суверенитета и той роли, которую он стремится играть на Южном Кавказе, сказала Цукерман.

Таким образом, по ее словам, декларация работает на нескольких уровнях: она напоминает обоим народам о богатом культурном наследии этого региона, который скоро будет восстановлен, подпитывает культурные связи между Азербайджаном и Турцией, а также признает важную роль Турции как политического союзника во время войны.

"Это означает, что после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, он приветствует своих хороших друзей, которые оказали ему жизненно важную моральную и политическую поддержку, и надеется увидеть их участие в мирных усилиях, которые в конечном итоге принесут пользу всему региону.

Декларация свидетельствует о признании Турции в качестве важного союзника и укрепляет эти отношения на уровне культурных и исторических связей между двумя народами, а также является месседжем как друзьям, так и противникам о том, что эти отношения укрепляются и на них можно рассчитывать в будущем", - сказала Цукерман.