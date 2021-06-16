Агентство Синьхуа написало об исторической Шушинской декларации

Поездка Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобожденный от армянской оккупации город Шушу и подписание исторической Шушинской декларации продолжает оставаться темой номер один в повестке мировых СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мировое китайское агентство Синьхуа распространило информацию под заголовком "Президенты Азербайджана и Турции подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях". В информации процитированы слова Президента Ильхама Алиева о значимости Шушинской декларации, которая выводит двусторонние отношения на самый высокий уровень. В декларации отражены вопросы совместной обороны и взаимной военной помощи между Азербайджаном и Турцией.

Китайское агентство также сообщило об инициативе "Платформы шести", в которую предполагается включить Азербайджан, Турцию, Россию, Грузию, Армению и Иран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: "Мы хотим, чтобы этот регион стал регионом мира".

Глава Турции заявил, что в этом направлении он совместно с азербайджанским коллегой готов приложить все необходимые усилия. "Аналогичные усилия готов приложить и российский Президент Владимир Путин, чтобы в регионе воцарился мир", - процитировало Синьхуа слова главы турецкого государства.