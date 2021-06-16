https://news.day.az/politics/1353102.html Сейчас отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда - Сванте Корнелл
Сейчас отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда - Сванте Корнелл
В настоящее время отношения между Азербайджаном и НАТО важны, как никогда.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл в ходе международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".
По его словам, Азербайджан является одной из наиболее важных стран региона.
"Географическое расположение Азербайджана очень важно и имеет стратегический характер. Оно делает страну одной из самых важных в регионе", - отметил Корнелл.
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