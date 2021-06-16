НАТО благодарно Азербайджану за миротворческую деятельность в Афганистане

Азербайджан поддерживает миротворческие операции в Афганистане с 2002 года, и НАТО благодарно ему за это.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал бывший министр обороны Латвии, член латвийской делегации в НАТО Раймондс Бергманис на международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".

Он отметил, что Латвия, будучи членом НАТО, позитивно оценивает отношения Азербайджана и альянса.

"Азербайджан и НАТО активно сотрудничают в области военного образования. Азербайджан также провел рекомендованные альянсом реформы в области военного образования. НАТО и Азербайджан объединяет подписанный сторонами план действий в области политического сотрудничества", - сказал Бергманис.