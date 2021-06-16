https://news.day.az/politics/1353170.html Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира и безопасности в Афганистане - посол США
Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира и безопасности в Афганистане - посол США
Азербайджан сыграл важную роль в обеспечении мира и безопасности в Афганистане.
Об этом, как передает Day.Az, сказал посол США в Баку Ли Литценбергер в ходе международной конференции "Вклад Азербайджана в евроатлантический мир и безопасность".
По его словам, Азербайджан продемонстрировал огромную приверженность своей миротворческой деятельности в Афганистане.
"Азербайджан также стал важным транспортным хабом при переброске миротворцев в Афганистан", - сказал дипломат.
Несмотря на достигнутые успехи, Азербайджан продолжает повышать свой профессионализм в миротворческой деятельности, отметил Литценбергер.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре