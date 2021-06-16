Представлен очередной выпуск программы Real - Trend в рамках совместного проекта АМИ Trend и Real TV.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в очередном выпуске программы были обсуждены следующие темы: рост ВВП, развитие экономики Азербайджана в постпандемический период, прогнозы Всемирного банка в этом направлении, превращение нефтяных доходов в человеческий капитал, восстановление Карабаха и другие вопросы.

Отметим, что программа Real - Trend транслируется на Real TV каждую среду, в 15:30, а повторный выпуск - в 22:30. В программе обсуждаются самые последние экономические новости недели. Гости, приглашенные в студию Real TV и АМИ Trend, обсуждают вызовы, стоящие перед Азербайджаном. Обсуждаемые темы включают ежедневные заботы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана, задачи, вынесенные на повестку 4-й промышленной революцией, преимущества проектов "Умное село" и "Умный город" и другие вопросы.

Представляем вашему вниманию очередной выпуск: