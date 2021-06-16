Азербайджанцы провели акцию перед зданием BBC

При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, совместной организационной поддержке "Группы Натаван" и Ассоциации азербайджанцев Британии азербайджанская община этой страны провела акцию перед главным зданием телерадиокорпорации ВВС.

Как сообщили в среду Day.Az в Госкомитете, целью акции было привлечение внимания к гибели азербайджанских журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе при исполнении служебных обязанностей.

Наши соотечественники, принимающие участие в акции с государственными флагами Азербайджана, продемонстрировали фотографии журналистов и постеры, изображающие минные преступления Армении. На постерах были написаны лозунги: "Отдайте карты минных полей", "Военные преступления Армении против азербайджанских журналистов", "Армения не соблюдает закон", "Армения - убийца азербайджанских журналистов" и "Спасите нас от мин".

Протестующие призвали мировую общественность и международные СМИ не оставаться равнодушными к провокационным действиям Армении и гибели азербайджанских журналистов при исполнении служебных обязанностей, отстаивать справедливую позицию Азербайджана. Наши соотечественники также передали заявление руководству ВВС.

В ходе акции местные жители были подробно проинформированы о военных преступлениях и провокациях, совершенных Арменией против нашего народа.