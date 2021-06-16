Завершился визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан

16 июня завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

В аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.