https://news.day.az/politics/1353256.html Завершился визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - ФОТО
16 июня завершился официальный визит Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.
В аэропорту Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу Эмине Эрдоган провожали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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