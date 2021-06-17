Эрдоган объявил о скорой встрече с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует провести встречу с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает NTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, встреча состоится в скором времени. При этом турецкий лидер не привел конкретных дат.

Обсуждая создание Зангезурского коридора, Эрдоган уточнил, что у него нет разногласий с Россией.

"На данный момент я не думаю, что есть разногласия с российской стороны или намерение отложить эту работу по Зангезурскому коридору. Напротив, Россия здесь находится в качестве помощника", - сказал он.