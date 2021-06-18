МИД Азербайджана обратился к международным правозащитным организациям

Призываем международные правозащитные организации поддержать реализацию трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе, отказаться от избирательного подхода к правам человека и фундаментальным свободам.

Об этом сказала глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, комментируя сотрудничество официального Баку с международными правозащитными организациями, сообщает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

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