https://news.day.az/politics/1353733.html МИД Азербайджана обратился к международным правозащитным организациям
МИД Азербайджана обратился к международным правозащитным организациям
Призываем международные правозащитные организации поддержать реализацию трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года и направленного на восстановление добрососедских отношений в регионе, отказаться от избирательного подхода к правам человека и фундаментальным свободам.
Об этом сказала глава пресс-службы азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева, комментируя сотрудничество официального Баку с международными правозащитными организациями, сообщает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
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