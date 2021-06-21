Песков об итогах выборов в Армении

Кремль видит уверенную победу партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах и поздравляет народ этой страны с выбором.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем информацию Центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна. Мы поздравляем армянский народ с выбором", - сказал представитель Кремля в ответ на вопросы, как Москва оценивает результаты выборов в Армении и каков ее настрой на взаимодействие с Ереваном.

Кремль желает, чтобы решение народа на парламентских выборах в Армении помогло стране выйти на траекторию устойчивого развития и справиться с трудностями. "Конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы, как Москва оценивает результаты выборов в Армении и каков ее настрой на взаимодействие с Ереваном.