Турция хочет производить БПЛА в Азербайджане

"Вложенные инвестиции должны быть выгодными как для Турции, так и для Азербайджана".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету Hürriyet, об этом журналистам в рамках Дипломатического форума в Анталии заявил директор Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Он сказал, что Турция и Азербайджан должны начать сотрудничество в сфере оборонной промышленности, что усилит обе страны.

"Мы говорим "Одна нация, два государства". Я думаю, мы должны действовать так, как говорим. Насколько эффективно было бы создать в Азербайджане предприятие по производству БПЛА? Сделаем это или подумаем о другом варианте? Мы надеемся, что страны вступят в сотрудничество, которое будет дополнять и укреплять друг друга", - подчеркнул И. Демир.