Армяне понимают, что стали пешками в большой игре

Армянский народ понимает, что стал пешкой в большой игре.

Об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Мирзазаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что многие избиратели в Армении отказались голосовать на внеочередных парламентских выборах за Кочаряна - убийцу не только азербайджанцев, но и армянского народа.

"Его призыв вернуть Шушу и Гадрут вызвал у армян не воодушевление, а страх и тревогу, потому что у Армении нет той силы, которая могла бы противостоять военной мощи Азербайджана. Сейчас уже не 90-е годы прошлого века, а 2021 год", - напомнил депутат.

По его словам, избиратели в Армении не поддержали миллиардера Ару Абрамяна, призывающего армян к очередному противостоянию, точнее, к потере очередных четырех тысяч молодых парней, а также Маргариту Симоньян и Ашота Габриэляна, дающих генералам поручения из Москвы.