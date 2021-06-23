Азербайджанец назначен аудитором Счетной палаты России

Сенатор азербайджанского происхождения Сергей Мамедов назначен аудитором Счетной палаты РФ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Совфед утвердил кандидатуры сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой на должность аудиторов Счетной палаты.

Соответствующее предложение поступило от президента России Владимира Путина.

Сергей Мамедов, член Совета Федерации с 2011 года, является внуком известного азербайджанца, много лет работавшего заместителем председателя Государственного комитета СССР по радио и телевизионному вещанию Анвера Мамедова и сыном Георгия Мамедова, который в 1997-2003 годах являлся заместителем министра иностранных дел России, а в 2003-2014 годах работал послом России в Канаде.