https://news.day.az/politics/1355313.html Азербайджанские журналисты на медиатуре в Анталье - ФОТО
Азербайджанские журналисты на медиатуре в Анталье - ФОТО
При поддержке посольства Турции в Азербайджане организован медиатур для азербайджанских журналистов и представителей СМИ в провинцию Анталья, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Журналисты уже ознакомились с историческими местами провинции, в частности, с древним городом юга Турции Аспендосом.
В медиатуре также принимают участие журналисты из Узбекистана.
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