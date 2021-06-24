Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поддерживает справедливую позицию Азербайджана

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета Найиф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках его официального визита в Саудовскую Аравию,передает Day.Az со ссылкой на Trend.