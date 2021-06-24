https://news.day.az/politics/1355734.html Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поддерживает справедливую позицию Азербайджана - заявление
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива поддерживает справедливую позицию Азербайджана - заявление
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.
Об этом сказал генеральный секретарь Совета Найиф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф на сегодняшней встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в рамках его официального визита в Саудовскую Аравию,передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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