Завершилась экспедиция азербайджанских военнослужащих на вершину «Зафар»

Завершилась экспедиция "Карабах - это Азербайджан", организованная по случаю 103-й годовщины образования Азербайджанской армии, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

В экспедиции приняли участие военнослужащие Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана и альпинисты Горного спортивного клуба "Гартал".

Члены экспедиции во главе с офицером ВВС, полковник-лейтенантом Залом Набиевым и при участии руководителя Горного спортивного клуба "Гартал" Руфата Годжаева совершили восхождение к вершине "Зафар" на территории Губинского района.

Альпинисты покорили вершину "Зафар", расположенную на высоте 4301 метр над уровнем моря, где водрузили Государственный флаг Азербайджанской Республики, а также флаги Азербайджанской армии, ВВС и Горного спортивного клуба "Гартал".