В «Азерхалча» назначен новый заместитель председателя правления

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 24 июня 2021 года Джейхун Алибеков назначен заместителем председателя правления Открытого акционерного общества "Азерхалча".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Джейхун Алибеков изучал графику и живопись в Азербайджанской государственной художественной школе, а затем получил специальность художник-график в Азербайджанском государственном Университете культуры и искусств.

Следует отметить, что Джейхун Алибеков ранее, в течение 15 лет занимал руководящие должности, как в местных, так и в международных корпорациях. В разное время работал в GlaxoSmithKline (GSK) главой представительств Азербайджана и Грузии и координатором по развитию бизнеса в регионе СНГ.

Джейхун Алибеков имеет большой опыт работы в области стратегии развития бизнеса, ведения и реализации проектов, финансового управления, продаж и маркетинга.