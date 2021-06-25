Турция желает, чтобы Армения заняла свое место в региональном сотрудничестве

"В 2010 году между Турцией и Азербайджаном было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Шушинской декларацией о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией мы продвинули это еще дальше".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил представитель МИД Турции Танжу Билгич.

Он отметил, что Турция хочет, чтобы внеочередные парламентские выборы, прошедшие 20 июня в Армении, привели к миру и стабильности на Южном Кавказе.

По словам представителя МИД Турции, самый большой ущерб от того, что осталась в стороне от региональных проектов, понесла сама Армения.

"Мы желаем, чтобы новое правительство, которое будет сформировано в Армении, внесло позитивную повестку и заняло свое место в региональном сотрудничестве. Президент Турции также заявил в ходе последнего визита в Азербайджан, что если мы увидим добрые намерения, то мы ответим тем же", - отметил Т.Билгич.