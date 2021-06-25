https://news.day.az/politics/1356098.html Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана
В формате видеоконференции проведено очередное заседание Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения", созданной в Межведомственном центре с целью обеспечения необходимой координации при решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.
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