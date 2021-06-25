Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана

В формате видеоконференции проведено очередное заседание Рабочей группы "Вопросы энергоснабжения", созданной в Межведомственном центре с целью обеспечения необходимой координации при решении вопросов энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az.

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