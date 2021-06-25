По случаю Дня Вооруженных сил Закир Гасанов посетил военный госпиталь

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны, сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения памяти великого лидера.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.