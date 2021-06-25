Армяне во время Карабахской войны минировали даже деревья

Вторая карабахская война останется в мировой истории тем, как терпящие поражение от азербайджанской армии армяне убегали что было мочи из оккупированных ими территорий. Армяне пытались стащить все что попадалось под руку, осуществляли экологический террор, сжигали дома и кое-какую инфраструктуру, доказывая захватническую сущность.

Однако и это еще не был предел. Оказывается оккупанты додумались вдобавок привязать мины даже к деревьям на огромных лесных территориях Карабаха.

Представляем вашему вниманию фото мины, установленное армянами в Ходжавенде.