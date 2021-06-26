https://news.day.az/politics/1356203.html Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
Представляем вниманию читателей этот видеоролик.
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