Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил

Министерство обороны Азербайджана подготовило видеоролик в связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.

Представляем вниманию читателей этот видеоролик.