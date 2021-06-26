Пресс-секретарь посольства Турции поздравил победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил

Поздравляю победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил - 26 июня.

Об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, передает Day.Az.

"Поздравляю с Днем Вооруженных сил, желаю упокоения душам наших героических братьев, павших во время 44-дневной Отечественной войны, выражаю глубокие соболезнования их родным и близким, желаю скорейшего выздоровления раненым", - сказал Алтыналан.