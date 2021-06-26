https://news.day.az/politics/1356212.html Пресс-секретарь посольства Турции поздравил победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил
Пресс-секретарь посольства Турции поздравил победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил
Поздравляю победоносную азербайджанскую армию с Днем Вооруженных сил - 26 июня.
Об этом сказал пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан, передает Day.Az.
"Поздравляю с Днем Вооруженных сил, желаю упокоения душам наших героических братьев, павших во время 44-дневной Отечественной войны, выражаю глубокие соболезнования их родным и близким, желаю скорейшего выздоровления раненым", - сказал Алтыналан.
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