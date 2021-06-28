Полный раздрай и политический тупик

Армяне должны для себя сами решить, а нужна ли им Армения. В ноябре 2020 года когда подписывалось соглашение по итогу карабахской войны, Азербайджан четко обозначил, что его претензии к Армении по сути закончились. Карабахская война закончилась, возврат территорий Азербайджана произошел и вопрос статуса Карабаха для Азербайджана больше нет.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем видеоблоге заявил автор одноименного аналитического Youtube-канала Юрий Подоляка.

По его словам, Армения по сути распалась на два лагеря, внутри страны пошли разброд и шатания.

"Давайте внимательно посмотрим на результаты выборов. Ведь Никол Пашинян с учетом того, что явка избирателей составила примерно 50%, получил всего лишь четверть голосов избирателей. Причем часть этих граждан находится постоянно вне территории Республики Армения. Тем не менее, очевидно, что Никола Пашиняна тоже не любят. Но люди не готовы голосовать за Кочаряна. А другой альтернативы по сути им не предоставили. А это обуславливает очень зыбкие позиции любого нового правительства Армении. То есть, это не правительство большинства, это не то правительство, которое сформировал Пашинян в 2018 году на пике своего взлета. Сегодня он просто удержался у власти и он должен доказать своему народу что он что-то может. А доказывать очень и очень трудно...", - отмечает видеоблогер.

Подоляка подчеркивает, что Армения сегодня попала в ситуацию, в которой должна определиться сама - что она хочет. Каким образом она себя видит, и вообще нужна ли Армении эта самая независимость.

"С учетом того раздрая, который есть на сегодняшний день в Республике Армения, который очевидно не закончится этими выборами. Роберт Кочарян уже сказал, что он не согласен с итогами выборов, соответственно он и дальше будет качать ситуацию. С учетом того, что Никол Пашинян и далее будет слабеть, а других вариантов у него просто нет, то рано или поздно столкновения опять будут неизбежными. И тем самым позиции Армении будут слабеть, слабеть и слабеть. Возникает вопрос: что дальше будет с Арменией? Каким образом Армения будет выходить из серьезнейшего политического тупика, из которого она не вышла даже после досрочных парламентских выборов. Пока для Армении нормального варианта не просматривается. Потому что нет тех политических сил, которые четко и однозначно нарисуют Армении ту программу, которая позволит выйти стране из кризиса", - полагает он.

Как сказал видеоблогер, Никол Пашинян за свои 3 года показал, что он не кризис-менеджер.

"Да, он хорошо умеет стоять на броневичке и использовать ситуацию в своих целях, но он точно не кризис-менеджер. Альтернатива в виде Роберта Кочаряна уже была и ничем хорошим для Армении это точно не закончится. А третьей силы у Армении пока даже не просматривается. И это главная политическая проблема для страны. И пока она не будет решена, перспектив и будущего у этой страны не будет", - заключил Юрий Подоляка.