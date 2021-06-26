Дети шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана празднуют День Вооруженных сил

В связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил Азербайджана в одной из воинских частей министерства обороны состоялось праздничное мероприятие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В нем приняли участие представители министерства обороны, общественности, государственных органов, военнослужащие, мастера искусства, а также участники Отечественной войны, дети и члены семей шехидов.

Выступившие рассказали о той гордости и безмерной радости, которые подарила азербайджанскому народу победа, завоеванная армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне, героизме шехидов и участников войны.

Было подчеркнуто, что Азербайджанское государство и далее будет оказывать особое внимание и проявлять заботу о детях, членах семей шехидов и раненых участниках Отечественной войны.

В рамках торжественного мероприятия были организованы музыкальная программа, игры и морская прогулка для детей шехидов и участников войны.

Затем состоялся совместный обед военнослужащих и детей шехидов и участников Отечественной войны.

Trend TV представляет вниманию читателей видеорепортаж об этом мероприятии.