Дети шехидов и участников Отечественной войны Азербайджана празднуют День Вооруженных сил – репортаж Trend TV
В связи с 26 июня - Днем Вооруженных сил Азербайджана в одной из воинских частей министерства обороны состоялось праздничное мероприятие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В нем приняли участие представители министерства обороны, общественности, государственных органов, военнослужащие, мастера искусства, а также участники Отечественной войны, дети и члены семей шехидов.
Выступившие рассказали о той гордости и безмерной радости, которые подарила азербайджанскому народу победа, завоеванная армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего в 44-дневной Отечественной войне, героизме шехидов и участников войны.
Было подчеркнуто, что Азербайджанское государство и далее будет оказывать особое внимание и проявлять заботу о детях, членах семей шехидов и раненых участниках Отечественной войны.
В рамках торжественного мероприятия были организованы музыкальная программа, игры и морская прогулка для детей шехидов и участников войны.
Затем состоялся совместный обед военнослужащих и детей шехидов и участников Отечественной войны.
Trend TV представляет вниманию читателей видеорепортаж об этом мероприятии.
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