https://news.day.az/politics/1356240.html Минобороны Турции поздравило азербайджанских военнослужащих
Минобороны Турции поздравило азербайджанских военнослужащих
Министерство обороны Турции поздравило азербайджанских военнослужащих с 26 июня - Днем Вооруженных сил.
Как передает Day.Az, в поздравлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Министерства обороны Турции, говорится:
"Мы поздравляем Вооруженные силы Азербайджана, которые героически и самоотверженно обеспечивают безопасность наших тюркских братьев в Азербайджане, армию, освободившую Карабах от оккупации!".
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