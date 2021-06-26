Минобороны Турции поздравило азербайджанских военнослужащих

Министерство обороны Турции поздравило азербайджанских военнослужащих с 26 июня - Днем Вооруженных сил.

Как передает Day.Az, в поздравлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Министерства обороны Турции, говорится:

"Мы поздравляем Вооруженные силы Азербайджана, которые героически и самоотверженно обеспечивают безопасность наших тюркских братьев в Азербайджане, армию, освободившую Карабах от оккупации!".