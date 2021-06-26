https://news.day.az/politics/1356249.html Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведет совместные учения
Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведет совместные учения
Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведет совместные военные учения в сентябре.
Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов сказал в интервью Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Три братские страны проведут совместные учения. Решение уже принято. Экспертные группы вовлеченных в учения стран находятся в Азербайджане, происходит оценка территории учений", - сказал министр.
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