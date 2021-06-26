Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведет совместные учения

Спецназ Азербайджана, Турции и Пакистана проведет совместные военные учения в сентябре.

Об этом сказал министр обороны Закир Гасанов сказал в интервью Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Три братские страны проведут совместные учения. Решение уже принято. Экспертные группы вовлеченных в учения стран находятся в Азербайджане, происходит оценка территории учений", - сказал министр.