Вторая Карабахская война показала, что управление ВС Азербайджана организовано на самом современном уровне

Вторая Карабахская война показала, что управление Вооруженными силами Азербайджана организовано на самом современном уровне.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы на высоком уровне и оперативно управляли войсками, частями и соединениями", - отметил Гасанов.

По его словам, вооруженные силы Армении не знают, как идти в наступление.

"У них [вооруженных сил Армении] не было ни артиллерийской, ни авиационной поддержки, фланги были открыты, а цель - не ясна. Мы были готовы, перед артиллерией были поставлены задачи, то есть они [противник] были бы уничтожены в зоне обстрела. Через некоторое время было доложено, что противник остановил наступление. Они бросили всю технику, танки, боевые машины", - сказал Гасанов.