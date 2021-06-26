Если бы война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены

Если бы Отечественная война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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