https://news.day.az/politics/1356281.html Если бы война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены - министр
Если бы война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены - министр
Если бы Отечественная война продлилась еще несколько дней, то все силы армян на агдамском направлении были бы уничтожены.
Об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в интервью Real TV, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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